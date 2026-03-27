La gimnasia rítmica estrena un método para ver la evaluación de los jueces en tiempo real

La nueva herramienta implantada por World Gymnastics de la mano de la marca japonesa de relojería y medición Seiko se pondrá en marcha en la prueba de la Copa del Mundo que se celebra desde mañana hasta el lunes, día 30, en Sofía, y se aplicará también en los Mundiales de Fráncfort (Alemania) del 12 al 16 de agosto de este año.

Al mostrar en tiempo real la cronología y los detalles de las deducciones de cada juez, hace que cada decisión sea más clara y fácil de entender para todos los involucrados", alega la federación internacional de gimnasia en su web.

En las competiciones oficiales de gimnasia rítmica, hay tres grupos de jueces (dificultad, artístico y ejecución) que evalúan el valor técnico, la coreografía y los errores cometidos, además de un jurado superior.

Al poder monitorizar los datos de forma simultánea y acceder a repeticiones instantáneas, el jurado tendrá la capacidad de tomar decisiones "más claras, rápidas y fundamentadas", lo que beneficia al desarrollo de la competición y a la transparencia y equidad del proceso de evaluación.

"Al hacer que el proceso sea más abierto y responsable, fortalece la confianza entre atletas, entrenadores y público", subraya el presidente de la federación internacional, el japonés Morinari Watanabe.

A juicio de la presidenta del Comité Técnico de Gimnasia Rítmica, Noha Abou Shabana, es un paso "muy positivo" que ayudará a los jueces en su trabajo y a que las competiciones sean "más fluidas y transparentes" con el propósito de evitar polémicas.