El Betis remonta al Flamengo (3-1) y se lleva el I Mundial de clubes sub12

El conjunto verdiblanco, que en semifinal eliminó al Barcelona, se fue al descanso por detrás en el marcador tras el gol de Carlos Leonardo, pero en la segunda mitad demostró su superioridad con los tres tantos que le dieron el título en el campeonato de fútbol siete disputado en la localidad madrileña de Brunete.

El empate llegó en el minuto 25 por medio de Ameri y la remontada se consumó en el último minuto del partido con una volea de Jasper. La guinda la puso Lucas en el tiempo añadido.

Secano fue elegido el mejor jugador del torneo, en el que participaron veinte equipos de once países de cuatro continentes.

El cuadro dirigido por Álex Cambriles concluyó invicto el campeonato después de ser primero con tres victorias y un empate en la fase de grupos, por delante del Real Madrid, de eliminar en cuartos al Espanyol por 3-0 y de apear al Barcelona en la semifinal por 2-0.

"Muy orgulloso de los chavales. Al final no es el resultado final, sino cómo ha sucedido todo. Los chavales, ante la situación de que iban perdiendo, han demostrado la personalidad que tienen y han conseguido remontar. Es un trabajo de muchas personas que trabajan en la cantera día a día. El verdadero resultado es que los jugadores lleguen lo más arriba posible", señaló Cambriles al término del partido.

La deportividad primó en la final con el Flamengo y el Betis haciéndose el pasillo mutuamente cuando fueron a recoger sus trofeos.

El tercer puesto fue para el Barcelona, que se impuso en el partido de consolación por 2-0 al PSG francés con un doblete de Destiny.