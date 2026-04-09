Quantum Pacific Group compra Los Gallos SailGP Team

Los Gallos fueron campeones de la Temporada 4 y rindieron al más alto nivel liderados por los campeones olímpicos Diego Botín y Florian Trittel, junto con la estratega Nicole van der Velden.

Los Gallos se une a la creciente cartera de inversiones estratégicas de Quantum Pacific en el ámbito deportivo mundial, que incluye al Atlético de Madrid, al equipo de fútbol portugués F.C. Famalicão y al equipo ciclista español Movistar Team.

Andrew Thompson, director general de SailGP, afirmó que "éste es otro hito de enorme importancia para SailGP y para el crecimiento continuo del campeonato. Quantum Pacific aporta un profundo conocimiento del rendimiento deportivo, el éxito comercial y el mundo marítimo. España es un mercado fundamental para nosotros, caracterizado por su rica cultura deportiva, una afición increíblemente apasionada y un equipo ganador de SailGP y nos enorgullece ver al equipo entrar en esta nueva etapa con un grupo de propietarios tan sólido respaldándolo".

Antoine Bonnier, director ejecutivo de Quantum Pacific (UK) LLP, dijo que en su compañía están "encantados de dar la bienvenida a Los Gallos a la familia Quantum Pacific. El equipo español encaja a la perfección en Quantum Pacific. Estamos aquí para ganar y para construir algo que perdure".

Antonio Alquézar, CEO de Los Gallos Spain SailGP Team, por su parte, dio la bienvenida a Quantum Pacific como nuevo propietario del equipo. "Supone un hito importante en nuestra trayectoria. Su amplia experiencia en el ámbito deportivo nos proporciona la plataforma necesaria para construir sobre nuestros recientes buenos resultados y para llevar a cabo la siguiente fase de nuestro éxito.