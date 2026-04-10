Seixas: "Fue una batalla muy reñida y estoy feliz por el triunfo"

"Ha sido una etapa muy dura. Esta mañana dije que quería ganarla, y el equipo ha hecho un gran trabajo controlando la carrera durante todo el día. A veces otros equipos querían atacar, pero los contrarrestamos y siempre estuvimos ahí. Es increíble, y al final me pusieron en buena disposición para el ataque definitivo", dijo Seixas en meta. Seixas (Lyon, 19 año), admitió que no tuvo las mejores sensaciones cuando atacó en Krabelin, a 70 de meta, pero en el descenso recuperó fuerzas.

"Intenté darlo todo en la subida, pero me costó un poco, tenía la sensación de que no podía ir la máximo. Quizás fue por el calor hizo un día soleado y la etapa era dura. Tras el descenso sentí que las piernas volvían a la normalidad", explicó. Destacó Seixas el gran combate final en el esprint con el alemán Florian Lipowitz, a quien batió por velocidad.

"Junto a Lipowitz rodamos bien hasta el final. Él estuvo muy fuerte , pero también los demás. Fue una batalla muy reñida. ¡Enhorabuena a todos! Fue un día muy duro, y estoy feliz de ganar para el equipo.", concluyó el líder.