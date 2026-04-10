Seleccionadora española: “Me acusaron de ser una espía rusa que quería destruir América”

La entrenadora explicó que quiso implantar un modelo basado en la exigencia y la transparencia en un equipo marcado por la desconfianza y algunos padres cuestionaron su forma de trabajar, durante una charla inspiracional en la que repasó su trayectoria y su modelo de liderazgo.

Fuentes relató cómo asumió en 2018 la dirección de un equipo de EE.UU. "derrumbado por corrupción", sin estructura y con un presupuesto de apenas 60.000 dólares. "La medida de lo que eres es lo que haces con lo que tienes", afirmó.

Durante la charla, la exnadadora aseguró que “el ser humano no tiene límites”, una idea que ha situado en el centro de su filosofía como entrenadora y que ha guiado tanto su carrera deportiva como su etapa en los banquillos.

La medallista olímpica compartió un momento decisivo durante su carrera deportiva: cuando propuso a sus nadadoras entrenar para los Juegos Olímpicos, estas respondieron que no querían ser olímpicas, sino "ser felices" y acordaron un nuevo lema: "Crecer juntas".

"Cuando nos olvidamos de los resultados y nos centramos en crecer, acabamos ganando a muchos rivales sin querer", subrayó.

La seleccionadora también reflexionó sobre su retirada y explicó que, tras dejar la competición, realizó un retiro de meditación de diez días en Myanmar: "Me di cuenta de cómo quería encarar la vida, y no quería irme a la tumba con tantos conocimientos del deporte", confesó.

Y se prometió ser entrenadora "de una manera diferente" hasta el punto de plantearse: "Si no me va bien, voy a ser peluquera".

Andrea Fuentes ganó cuatro medallas olímpicas como nadadora: dos platas en Pekín 2008 y, en Londres 2012, una plata y un bronce. También conquistó un oro mundial en 2009 y seis títulos europeos.

Como entrenadora en Estados Unidos logró seis medallas mundiales y una plata olímpica en París 2024, el primer metal olímpico estadounidense en natación artística en veinte años. Tras esos Juegos, fue nombrada seleccionadora de España.