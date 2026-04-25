Iga Swiatek abandona Madrid entre lágrimas

Iga Swiatek abandonó la cancha con síntomas de indisposición y acompañada por un médico cuando llevaba dos horas y cuarto e iba perdiendo 3-0 en el tercer set contra Ann Li.

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La polaca, ganadora en Madrid en 2024, llegó a pedir asistencia médica durante su encuentro que finalizó con un marcador de 7-6 (7/4), 2-6, 3-0.

Tras la retirada de su rival, Ann Li pasa a octavos de final, donde se medirá a la canadiense Leylah Fernández, que se impuso este sábado a la estadounidense Iva Jovic por 3-6, 6-3 y 6-2. AFP