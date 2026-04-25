Polideportivo
25 de abril de 2026 - 13:22

Iga Swiatek abandona Madrid entre lágrimas

Iga Swiatek (24 años) abandonó el torneo de Madrid por lesión.
Iga Swiatek (24 años) abandonó el torneo de Madrid por lesión.155605+0000 THOMAS COEX

La #3 del mundo, la polaca Iga Swiatek, se retiró este sábado del WTA 1000 de Madrid entre lágrimas en el tercer set de su partido contra la estadounidense Ann Li.

Por ABC Color

Iga Swiatek abandonó la cancha con síntomas de indisposición y acompañada por un médico cuando llevaba dos horas y cuarto e iba perdiendo 3-0 en el tercer set contra Ann Li.

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La polaca, ganadora en Madrid en 2024, llegó a pedir asistencia médica durante su encuentro que finalizó con un marcador de 7-6 (7/4), 2-6, 3-0.

Tras la retirada de su rival, Ann Li pasa a octavos de final, donde se medirá a la canadiense Leylah Fernández, que se impuso este sábado a la estadounidense Iva Jovic por 3-6, 6-3 y 6-2. AFP