Polideportivo
25 de abril de 2026 - 01:07

Remo: Club Nacional de Regatas El Mbiguá elige autoridades este domingo

El CNR El Mbiguá elige parcialmente a su directiva en asamblea sabatina.
El CNR El Mbiguá elige parcialmente a su directiva en asamblea sabatina.Gentileza

El Mbiguá realizará este domingo la elección parcial de su Comisión Directiva, la que actualmente se encuentra presidida por Edgar Kraemer. El principal cargo electivo de estos comicios es la Vicepresidencia, a la cual se postula el remero Master Víctor Servín.

Por Guillermo Caballero, ABC Color