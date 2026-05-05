El argentino Juan Saco se va del Cajasol Proin para fichar por el Cisne pontevedrés

El jugador ha reconocido a EFE su "interés" en quedarse, aunque de parte del club no lo vio así y tomó "la decisión de marchar a otro lugar".

Saco, lateral derecho de 24 años e internacional absoluto con la albiceleste, ha señalado que "el deporte te mantiene a veces en un lado y a veces te lleva a otro", pero ha asegurado que ha "luchado hasta el final para que se diera el objetivo del ascenso".

Así, el balonmanista bonaerense señaló que "sólo" se puede "valorar esta temporada como perfecta", puesto que "el objetivo principal planteado era entrar en fase de ascenso" y "lograr el ascenso directo en el segundo en División de Plata" fue "un logro increíble".

"Con el paso de los partidos nos fuimos dando cuenta de que si apretábamos todos juntos, podíamos estar en la fase de ascenso, hasta que llegó esta sorpresa que fue mantenernos primeros conforme fue pasando la temporada. La unión grupal y el esfuerzo de cada uno de los integrantes fueron decisivos", ha destacado Juan Saco.