Coventry afirma que "no hay un cronograma específico" para normalizar a los atletas rusos

Convetry enfatizó que el deseo del COI es que "todos los atletas puedan participar" en los campeonatos oficiales, pero supeditó la decisión sobre los deportistas de Rusia a la finalización del estudio de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sobre las irregularidades cometidas por Rusia en sus métodos de control de las sustancias prohibidas.

La presidenta de la institución olímpica hizo estos comentarios en la rueda de prensa posterior a la reunión de la Comisión Ejecutiva del COI en Lausana (Suiza) en la que se decidió recomendar a las federaciones internacionales que levanten las sanciones impuestas a los deportistas y equipos de Bielorrusia, afectados también por el apoyo de este país a Rusia en el conflicto bélico.

Respecto a los atletas rusos, no concretó cuándo se podría adoptar la misma medida: "No tenemos un cronograma específico (...) No sabemos cuánto tiempo tomará. En 2016, yo todavía era atleta y es de suma importancia para mí hacer todo lo posible para garantizar que, cuando los atletas regresen a la competición, el terreno de juego sea el más limpio y justo que podamos ofrecer. Así que trabajaremos con la AMA, y la AMA nos ha asegurado que nos mantendrá al tanto de cualquier cosa que pueda surgir".

Coventry aseguró que ha habido "conversaciones muy constructivas" con el Comité Olímpico Ruso, pero matizó que este sigue suspendido, mientras que el de Bielorrusia nunca lo estuvo.

"Como organización, debemos escuchar todas las versiones de la historias", incidió la presidenta del COI, quien llegó al cargo en junio del pasado año en sustitución del alemán Thomas Bach.

La entidad con sede en Lausana suspendió al Comité Olímpico Ruso en octubre de 2023 por incluir entre sus miembros a las organizaciones deportivas regionales de las zonas de Ucrania ocupadas por Rusia, lo que entendía como una violación de la integridad territorial de la autoridad olímpica de Kiev.