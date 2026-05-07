El COI recomienda levantar las restricciones a los deportistas y equipos bielorrusos

La institución que preside Kirsty Coventry dio a conocer esta medida adoptada por su Comité Ejecutivo en la reunión celebrada en su sede de Lausana (Suiza), informó el organismo en un comunicado, en el que reiteró que "la participación de los deportistas en competiciones internacionales no debe verse limitada por las acciones de sus gobiernos, incluyendo su participación en una guerra o conflicto".

En el comunicado, el COI subraya la defensa del "derecho fundamental de los deportistas a acceder al deporte y competir libres de injerencias políticas o presiones gubernamentales".

En el caso de los deportistas y equipos rusos, que como los bielorrusos han competido bajo bandera neutral o se les ha vetado en las competiciones debido a la guerra, el COI señala que mantiene su postura favorable a las restricciones, aunque admite que está "revisando el asunto" a través de la Comisión de Asuntos Jurídicos mediante "un diálogo constructivo" con el Comité Olímpico Ruso (COR).

Para el COI, el Comité Olímpico Nacional de Bielorrusia "está en regla y cumple con la Carta Olímpica".

En el caso de Moscú, el máximo órgano ejecutivo del COI observa con "preocupación" la reciente información por parte de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) sobre sus investigaciones al sistema antidopaje ruso.

"Por lo tanto, el Comité Ejecutivo del COI desea comprender mejor esta situación", destaca en el comunicado.

Rusia y Bielorrusia compitieron como neutrales tanto en los Juegos Olímpicos de París 2024 como en los de invierno de Milán Cortina este año.

En el caso de Bielorrusia, el COI remarca que los deportistas de ese país lo hicieron "sin incidentes dentro ni fuera de la pista".

Además, la institución con sede en Lausana reconoce que el periodo de clasificación para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y los Juegos Olímpicos de la Juventud de Invierno Dolomiti Valtellina 2028 comienza este verano.

"Mientras el COI continúa afrontando las realidades y consecuencias cada vez más complejas del contexto geopolítico actual, incluyendo el creciente número de guerras y conflictos, y en medio de una creciente inestabilidad global, debe mantener su misión de preservar una plataforma deportiva verdaderamente global y basada en valores que brinde esperanza al mundo", argumenta.

La nueva recomendación del organismo que preside Coventry se une a la que adoptó el pasado mes de diciembre favorable a que los deportistas rusos y bielorrusos normalicen su situación en las competiciones juveniles, también en equipos.

Aunque la guerra en Ucrania sigue en marcha, algunas federaciones internacionales ya han decidido levantar las restricciones a los deportistas de los dos países que han apoyado la invasión, como las de natación, judo o taekwondo, por lo que pueden volver a competir en eventos mundiales con sus uniformes, banderas e himnos.

También el Comité Paralímpico Internacional permitió que en los Juegos de Milán Cortina volvieran a participar los rusos y bielorrusos con sus emblemas nacionales, lo que no ocurría desde Sochi 2014, al arrastrar Rusia también el castigo por el dopaje de Estado.

Otras federaciones internacionales, como las de atletismo, mantienen la prohibición de que participen en campeonatos y mítines internacionales.

Las principales competiciones por equipos, como fútbol, baloncesto o balonmano, también mantienen cerradas sus puertas a los equipos rusos desde que estalló la guerra, aunque en el caso de la UEFA, sí permite la participación de los conjuntos bielorrusos y de su selección nacional, aunque en terreno neutral y a puerta cerrada.