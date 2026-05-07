El peruano Buse elimina a Sonego y avanza a segunda ronda

El jugador de Lima, de 22 años, se impuso por 6-3 y 6-3, mostrando nuevamente un gran nivel de juego, se mantuvo muy sólido con el saque y respondió con eficacia a los golpes del rival, que no logró encontrar la forma de contrarrestarlo.

Buse se convirtió así en el cuarto peruano en lograr una victoria en el cuadro principal de Roma en la era abierta, junto a Jaime Yzaga, Pablo Arraya y Luis Horna.

El peruano, al término del partido, escribió ante la cámara "Sarà perché ti amo", en referencia a la célebre canción de Ricchi e Poveri, un clásico de la cultura popular italiana y reconocida a nivel mundial.

En su histórico triunfo en Madrid tras ganar en primera ronda ante el francés Adrian Mannarino, el número 62 del ranking cayó en segunda contra el también galo Fils. Antes, Buse había intentado acceder al cuadro principal de todos los Masters 1000 jugados en lo que va de 2026.

En la segunda fase de Roma, en la que espera una victoria histórica para su carrera, se enfrentará al estadounidense Frances Tiafoe.