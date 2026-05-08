Polideportivo
08 de mayo de 2026 a la - 13:35

Diego Pablo Sevilla:"Tenia el objetivo de estrenar la primera maglia de la montaña"

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Redacción deportes, 8 may (EFE).- El español Diego Pablo Sevilla (Polti VisitMalta), primer líder de la montaña del Giro y protagonista en la escapada del día, señaló que "la maglia azzurra era un objetivo" con el que llegó a Bulgaria.

Por EFE

"Salimos con la idea de conseguir la maglia azzurra en la primera semana, ya que era una posibilidad real, por eso corrí con ese objetivo. Conozco bien a Tarozzi y su punta de velocidad, pero encontré el momento justo para anticiparlo en los últimos metros", explicó en la meta de Burga el ciclista madrileño.

Además, Sevilla se colocó quinto en la general gracias a la bonificación de un esprint intermedio.

"Soy quinto en la primera general de este Giro. Sé que para mantener el azul hasta el final hay que ser más escalador de lo que soy, pero estoy aquí para atacar y lo haré siempre que pueda", concluyó.