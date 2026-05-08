El argentino Cerúndolo arrolla al chileno Tabilo en segunda ronda

El argentino sacó de sus casillas a su rival y en menos de media cerró el primer set sin conceder ni un juego, desatando la frustración del chileno, que, sin respuesta ante el juego de Cerúndolo y bloqueado, acabó destrozando una raqueta.

Cerúndolo confirmó su gran momento sobre arcilla y amplió su dominio ante Tabilo, al que ya había vencido previamente en el circuito.

El argentino, número 27 del ranking ATP, suma esta temporada el título de Buenos Aires y unos cuartos de final en Miami, además de los recientes octavos de final en Madrid, en los que cayó ante el belga Alexander Blockx.

Tabilo, número 35 en el ranking, por su parte, no logró repetir las buenas sensaciones de su debut en Roma y sigue sin títulos en 2026.

El chileno, muy errático este viernes, venía de eliminar en la primera ronda a Pablo Carreño, en un encuentro en el que demostró buen juego y que estaba dispuesto a lograr una hazaña como la de 2024, cuando llegó a semifinales del torneo, en la que cayó ante Alexander Zverev.

Fue un baño del de Buenos Aires en un estadio lleno hasta la bandera, y se enfrentará en dieciseisavos de final al ganador del duelo entre el italiano Lorenzo Musetti y el francés Giovanni Mpetshi Perricard.