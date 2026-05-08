Gazatíes, muchos con muletas o en sillas de ruedas, corren en la Maratón de Palestina

"Quería participar en el maratón para recalcar que corremos por Palestina y que las personas con discapacidad también pueden", dice a EFE Yusef Abdala, que ha perdido los dos brazos y las dos piernas a causa de los ataques israelíes y que hoy se mueve en una silla de ruedas.

"Vinimos aquí para recalcar que la guerra genocida en Gaza, hace tres años, nos impidió participar las carreras anteriores, pero hoy gracias a Dios sí pudimos (...) Nos acostumbramos a los bombardeos y la destrucción, pero queremos que la vida continúe", añade.

Bajo el lema 'Corremos por la libertad' y con patrocinio egipcio, familias, niños y adultos recorrieron 5 kilómetros en un enclave en ruinas desde Wadi Gaza, más al sur de donde las tropas israelíes siguen apostadas y disparando en la denominada línea amarilla, hasta la norteña ciudad de Gaza.

"Estoy muy feliz porque entrené en la playa de Gaza, corría 2 o 3 kilómetros cerca del mar (Mediterráneo)", dice a EFE la palestina Najin, de 13 años.

Este evento deportivo es parte de la maratón que se celebró también esta mañana alrededor del muro de separación israelí en la ciudad palestina de Belén, en el sur de Cisjordania, tras dos años anulada en solidaridad con Gaza, donde han muerto más de 72.000 personas.

"Corrí los 42 kilómetros, pero no es la primera vez sino la séptima aquí en Palestina", dice a EFE desde Belén el palestino Mohamed Asi, de 27 años y originario del campamento de refugiados de Dheisheh, en el sur de esta ciudad.

Este viernes, como otros miles de corredores, dio dos vueltas a este muro grafiteado de hormigón, que aísla a Cisjordania y les recuerda que desde hace décadas carecen de libertad de movimiento debido a un sistema de permisos y a la presencia de cerca de un millar de barreras y puestos militares israelíes en este territorio ocupado.