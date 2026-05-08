Van der Breggen:"Nunca había visto una subida como esta"

"Fue un día realmente duro. Creo que nunca había visto una subida como esta", dijo la nueva maillot rojo de la Vuelta en la cima asturiana.

Después de sufrir molestias por la caída que sufrió el pasado jueves, Van der Breggen se mostró muy feliz en Les Praeres.

"Las compañeras me cuidaron todo el día. La verdad es que al principio de la carrera no me sentía muy bien porque todavía sentía las secuelas de la caída de ayer, pero fui mejorando poco a poco. Así que al final, tenía la confianza de que podría rodar con normalidad. Terminar así me hace increíblemente feliz", explicó. Van der Breggen comentó sus sensaciones en un ascenso en el que tuvo como principal rival a la española Paula Blasi, segunda clasificada.

"La subida fue especial. Empezó muy empinada y terminó más empinada aún. Simplemente intenté mantener un buen ritmo. Hay que dosificar bien. Mañana será una subida mucho más larga. Intenté hacerlo bien y, por suerte, al final fue suficiente", concluyó.