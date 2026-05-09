Blasi: "Ha habido momentos en los que he estado a punto de meter el pie en el suelo"

La corredora catalana, primera española de la historia en ganar la ronda nacional, admitió que no había "sufrido tanto" en su vida. "Mira que decía que Lieja había sido difícil, pero esto es un sufrimiento totalmente distinto. Cuando quedaban 4 kilómetros decía, mira... y quedaba lo peor".

"Tal vez me he precipitado un poco al principio al seguir a Marion (Brunel) que había abierto un poco de gas. Pero desde el coche me decían que Anna (Van der Breggen, que era la líder) estaba sufriendo mucho y a mí ya la cabeza se me ha puesto en rojo y dije vamos a por esas porque como te duermas un poco, tal vez esos segundos no los recortas. El último kilómetro se me ha hecho muy largo. En la parte final, tiraba con la cabeza más que con las piernas", explicó.

Blasi apuntó que la semana se le había hecho "un poco larga", pero que tuvo "la suerte de tener un equipo" que le apoyó, y tuvo palabras especiales para una ilustre veterana como Mavi García, que contribuyó notablemente al triunfo de la catalana, a la que considereó "una hermana mayor". Por ello, aseguró que era "una victoria de todas".

Además, a parte de desvelar que acabó un poco resfriada, con pérdida de voz incluida, indicó que aún no era consciente de lo que había conseguido, tanto con este triunfo como con anteriores grandes resultados en las clásicas, y que necesitará "bastantes semanas para asimilarlo"

"Mavi me lo decía después de Amsterdam, cuando estás arriba y te está saliendo todo bien parece todo fácil, pero van a venir momentos difíciles, porque la vida no es una línea recta y ahí es cuando voy a valorar estos momentos", añadió la ganadora de la Vuelta, que ahora quiere disfrutarlo y celebrarlo con su gente, con su equipo y con su familia.

“La clave de mi progresión ha sido disfrutar del proceso. El deporte ha sido mi vida. He pasado momentos muy duros en años anteriores, y lo que me ha salvado siempre ha sido el deporte. El deporte no es un trabajo, sino algo que me hace feliz. Lo que me cuesta no es entrenar, sino descansar. Cuando eres capaz de disfrutar de lo que haces, es cuando acaban saliendo las cosas” , apostilló.