Sinner: "Cuando hay crisis y te atrapa en la pista, ya no sales, así que intento evitarlo"

"Estoy intentando controlar lo que puedo controlar y el resto es, en realidad, una lotería. Cada día es diferente, cada jugador es un mundo nuevo, un día distinto; tienes que preparar bien el partido mentalmente, tienes que estar concentrado, porque si no lo estás, luego te cuesta salir de ahí", aseveró el tenista este lunes en rueda de prensa.
El jugador de San Cándido, que mantuvo bajo control de principio a fin el partido de tercera ronda ante el australiano Alexei Popyrin, en el que solo cedió un punto, agregó que solo intenta centrarse en su parte "y ya está".
"Juego para mejorarme a mí mismo, para divertirme también en la pista, porque jugar en Roma es una edición bellísima", subrayó, al añadir que está haciendo su propia historia por sí mismo. "Estoy feliz de estar en esta posición porque estoy pasando por un periodo muy positivo", valoró.
El italiano también explicó que gestiona "de forma muy natural" la fama, protegiendo a su familia, que para él es lo más importante.
"Cuando se trata de mí no hay problema, pero cuando afecta a mi familia, eso me molesta un poco porque sé que no son personas que busquen atención. Pero lo estamos viviendo de forma muy natural. Es cierto que el éxito no me ha cambiado a mí ni a mi familia", valoró.
El tenista reveló que en el encuentro de este viernes hubo "mucho viento". "Vienes de Madrid, donde el juego es muy, muy rápido, y luego llegas aquí con condiciones complicadas", dijo.
También señaló que siente que en los Grand Slams hay "más tensión" porque solo hay cuatro torneos al año, y que "es bonito jugar un derbi en Italia", en referencia a su próximo rival, su compatriota Andrea Pellegrino.
"Está haciendo un torneo increíble, con muchísimas victorias contra jugadores de altísimo nivel, así que espero un partido muy, muy duro", concluyó.
El italiano avanzó este lunes a la cuarta ronda del torneo en tierra batida romana tras dominar al australiano Alexei Popyrin, en un encuentro en el que tuvo el control en todo momento y brilló ante un estadio repleto.