Tirante prolonga su sueño tras imponerse a Cobolli

El argentino alcanzó por primera vez esta fase en su debut en Roma, firmando una destacada actuación en la capital italiana, de donde salió ovacionado tras imponerse con gran autoridad a uno de los ídolos locales y décimo cabeza de serie.

Tirante se impuso en una hora y dieciocho minutos y en dos sets: 6-3, 6-3.

El tenista de La Plata logró así superar el mejor resultado de su carrera hasta el momento, que había sido la tercera ronda en Madrid, donde cayó ante el británico Cameron Norrie, una derrota que vengó en la segunda ronda del torneo de Roma.

Mientras tanto, Cobolli, que la semana pasada alcanzó por primera vez los cuartos de final de un Masters 1.000 en Madrid, no pudo superar el juego agresivo del argentino, a pesar del apoyo del público.

El platense, número 69 en el ranking, se enfrentará en octavos de final ante el ruso Daniil Medvedev, que venció este lunes al español Pablo Llamas.