Los Bengals serán los rivales de los Falcons en el partido de Madrid el 8 de noviembre

Los Bengals se medirán a los Falcons en un partido que, al igual que sucediera el año pasado en la victoria de los Miami Dolphins sobre los Washington Commanders (16-13), se jugará en el capitalino estadio Bernabeu.

El 2026 NFL Madrid Game es uno de los nueve partidos internacionales que se disputarán la próxima temporada a lo largo de cuatro continentes, siete países y ocho estadios. Melbourne (Australia), Río de Janeiro (Brasil), Londres, París, Madrid, Múnich (Alemania) y Ciudad de México acogerán partidos internacionales en 2026 como parte del compromiso a largo plazo de la liga con su expansión global.

"La NFL está preparada para volver a hacer historia en Madrid al dar la bienvenida a los Bengals y los Falcons al Bernabéu en el segundo partido de temporada regular de la NFL que se celebrará en España”, señaló el Director de NFL España, Rafa de los Santos.

“Queremos traer la emoción de la NFL a los aficionados en España y recibir a fans de todo el mundo, al mismo tiempo que situamos, una vez más, a Madrid como una ciudad global de referencia en el ámbito del deporte y el entretenimiento”, añadió.

“Estamos muy contentos de volver a llevar a los Bengals fuera de Estados Unidos y seguir creciendo gracias al gran apoyo de nuestra afición por todo el mundo, además de ayudar a la liga a continuar desarrollando el crecimiento del fútbol americano a escala global”, afirmó la Directora de Estrategia y Engagement de los Bengals, Elizabeth Blackburn.

“Este partido en Madrid es una oportunidad especial para mostrar la pasión, energía y unidad que definen a la afición de los Bengals a nivel mundial”, agregó la directiva del equipo de Cincinnati, que nunca ganó el campeonato pero que disputó tres veces la SuperBowl, en 1982, 1989 (perdió ambas ante los San Francisco 49ers del gran Joe Montana) y en 2022 (en la que cayeron ante los Rams de Los Ángeles).

Joe Burrow, su quarterback -u organizador del juego de ataque-, y el 'wide receiver' -o recibidor- Ja'Marr Chase son las grandes figuras de los Bengals.

"Nos sentimos muy honrados y profundamente agradecidos por la oportunidad de recibir a los Cincinnati Bengals en el Bernabéu, uno de los estadios más emblemáticos del mundo", declaró Greg Beadles, Presidente y CEO de los Falcons, en declaraciones difundidas asimismo por NFL España.