Afonso Eulalio: "No me creo que tenga la maglia rosa"

"Todavía no sé cómo me siento, aún no me lo creo. Lo di todo en la dura subida a 50 kilómetros de la meta. Luego hubiera sido mejor si no me hubiera caído", dijo en tono de broma el portugués, quien cruzó la meta completamente exhausto.

Eulalio analizó la jornada como "un día muy complicado, con una subida durísima y un tiempo horrible. No me sentía en mi mejor momento, pero creo que a todos nos pasó lo mismo".

El ciclista luso lamentó el hecho de no haber podido lograr el triunfo de etapa, arrebatado en el último momento por Igor Arrieta.

"Tenía muchísimas ganas de ganar la etapa, porque tengo una apuesta con mi compañero Damiano Caruso. Si gano dos etapas en este Giro, él renovará su contrato por otro año", concluyó.