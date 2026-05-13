Jon Rahm, a por un 'Grand Slam' inédito para España

No le faltarán contrincantes en Philadelphia, donde el ahora golfista del LIV volverá a cruzar su camino con Scottie Scheffler, el vigente campeón del torneo, y el norirlandés Rory McIlroy, que el pasado abril ganó su segundo Masters de Augusta consecutivo.

Si Rahm dejó la PGA en 2023 para sumarse al proyecto del LIV Golf, Scheffler y McIlroy se han quedado fieles a la PGA. Sobre todo el norirlandés no ha dudado en criticar duramente la decisión de muchos golfistas de elite de aceptar los millones del circuito que atrajo a sus estrellas a base de millones.

Rahm, ganador del Abierto de Estados Unidos de 2021 y del Masters de Augusta de 2024, tendrá una oportunidad para relanzarse después de terminar con uno sobre par el Masters de Augusta.

Los 'grandes' tienen un sabor especial para el de Barrika, y más si ofrecen una manera de hacer historia para su país.

"Sería maravilloso completar el Grand Slam. Aunque cada 'major' es extremadamente especial a su manera, poder unirlo todo con los grandes del pasado en España... estaré peleando por ello", aseguró el exnúmero 1 del mundo en la rueda de prensa previa al segundo 'grande' del año.

Ningún golfista español ha alzado hasta ahora este torneo. Sergio García, que terminó en segunda posición en 1999 y 2008, es quien más cerca lo ha tenido.

"Estadísticamente, por la razón que sea, es nuestra peor actuación en todos los 'majors'", señaló Rahm.

Scheffler llega a Philadelphia para defender el título conquistado el año pasado, y lo hace tras una temporada marcada por altibajos.

El estadounidense comenzó con una victoria en The American Express, pero a continuación ha estado lejos de pelear por títulos. Con la excepción del Masters de Augusta, donde aumentó su nivel y terminó en la tercera posición.

Entre los favoritos no puede faltar Rory McIlroy, un doble campeón del Campeonato de la PGA.

Ganó este torneo en 2012 en Kiawah Island con la mayor diferencia de la historia del torneo (ocho golpes) y volvió a imponerse en 2014 en Valhalla, cerca de Louisville.

El torneo se disputará, al igual que los demás 'grandes' de la temporada, tanto con jugadores del circuito PGA como del LIV, en un momento de incertidumbre sobre el futuro del segundo, después de que su financiador, el fondo de inversión saudí, anunciara que dejará de apoyarlo a final de temporada.

"Son cosas que están fuera de mi control. Creo que lo dije la semana pasada: de los pocos talentos que tengo en mi vida, arreglar un negocio no es uno de ellos. Podría ser la peor persona para eso. Mi trabajo es jugar al golf, afortunadamente en ese lado de la cuerda, y en eso es en lo que puedo centrarme", afirmó Rahm en rueda de prensa.