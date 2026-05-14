Rahm arranca el Campeonato de la PGA con una ronda de uno bajo par

Rahm arrancó con mal pie en el Aronimink Golf Club, a las afueras de Philadelphia (Estados Unidos), con dos bogeys en los diez primeros hoyos, pero reaccionó con un espectacular eagle en su undécimo (hoyo 2) desde 101 yardas.

Fue un golpe perfecto desde fuera del green, con dos botes y efecto, que terminó en el hoyo y le devolvió al par.

Rahm protagonizó un desafortunado episodio cuando, fruto de la frustración, golpeó el suelo con el palo y el césped levantado impactó en la cara de un voluntario, con el que se disculpó.

Era el hoyo 7, que terminó con bogey, pero Rahm lo compensó en el siguiente con un gran golpe para birdie que le permitió volver al par. Rahm sumó otro birdie en el último hoyo de su recorrido para completar la ronda bajo el par.

El vizcaíno queda a dos golpes del liderato, que comparten de manera provisional el australiano Min Woo Lee, el alemán Stephan Jäger, el sudafricano Aldrich Potgieter y el japonés Ryo Hisatsune, que completaron la ronda con 67 golpes.

En Pensilvania, Rahm busca el tercer 'major' de su carrera tras el US Open de 2021 y el Masters de Augusta de 2023. Su mejor resultado en el Campeonato de la PGA es una octava posición el año pasado.

Por su parte, el barcelonés David Puig terminó la primera ronda con un golpe sobre el par, con una tarjeta de tres birdies, dos bogeys y un doble bogey.

Puig, compañero de Rahm en el LIV Golf, participa por tercera vez en el Campeonato de la PGA.

Y el debutante en un 'major' Ángel Ayora finalizó con dos golpes sobre el par. El joven malagueño de 21 años firmó dos birdies por cuatro bogeys.

También participaron en el primer turno el venezolano Jhonattan Vegas (+3) y el argentino Francisco Bidé (+6).