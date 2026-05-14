Rahm: "El campo puede parecer fácil, pero no lo es"

"A principios de semana se comentaba que el torneo se ganaría con entre 15 y 20 bajo par. Creo que ese comentario llegó a alguien de la PGA y han hecho algo al respecto", bromeó Rahm en una rueda de prensa.

"Porque si el campo sigue así y se va poniendo más firme, está claro que el resultado ganador no se va a parecer en nada a eso", añadió el vizcaíno.

Rahm firmó una tarjeta de 69 golpes (uno bajo par), en la que sumó dos birdies, un eagle y dos bogeys en el Aronimink Golf Club, a las afueras de Philadelphia (Estados Unidos), donde se disputa el segundo 'major' del año.

"El 'rough' no parece tan alto como en otros grandes, pero la hierba es tan gruesa que, incluso cuando la bola parece bien colocada, agarra muchísimo el palo", dijo.

Rahm también abordó el incidente ocurrido en el hoyo 7, cuando golpeó con frustración el suelo con el palo y el césped levantado impactó en la cara de un voluntario, con el que se disculpó.

"En el segundo golpe me salió un 'flyer' y la bola se fue larga. Es una zona mala. Solo por frustración intenté hacer un 'swing' al aire, rozando la hierba, y sin mirar arranqué un trozo de césped y, por desgracia, le di a un voluntario", explicó.

"Le golpeó; y por mala suerte le dio primero en el hombro y luego en la cara. No me podría sentir peor. Por eso estaba allí disculpándome. Necesito encontrarle de alguna manera para hacerle un regalo, porque es inexcusable y algo que se podía haber evitado por completo. Fuera o no mi intención, simplemente no estuvo bien", añadió el vizcaíno.