Interrumpida por lluvia la semifinal entre Ruud y Darderi

El encuentro se suspendió con ventaja de Ruud en el primer set por 4-1 y aún no se sabe cuándo podrá reanudarse, según informó la organización, que desplegó rápidamente la lona sobre la pista debido a la intensidad de la lluvia que cayó súbitamente sobre el Foro Itálico.

El torneo romano ya sufrió interrupciones por la lluvia en rondas anteriores, como el pasado jueves en el partido entre el español Martín Landaluce y el ruso Daniil Medvedev de cuartos de final.

También se teme que la otra semifinal de eta tarde, entre Jannik Sinner y Medvedev, no pueda disputarse por el mismo motivo.