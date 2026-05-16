Afonso Eulálio (Bahrain): "Perderé el maillot rosa en la contrarreloj"

Preguntado por cuánto perdería contra el crono, afirmó: "Segundos no, minutos. Puedo perder muchos segundos, muchos minutos. No soy bueno en la contrarreloj y es muy larga, sin subidas, sin curvas, el peor tipo para mí. Perderé ahí el maillot rosa".

El portugués sigue liderando el Giro con un margen de más de tres minutos sobre Jonas Vingegaard, habiendo salvado el obstáculo del Blockhaus el viernes. "No me gustan las subidas largas. Si todas las etapas fueran como hoy, sería mejor para mí", comentó, sobre la séptima etapa.

Este sábado, se le vio valiente, bien posicionado junto a sus rivales por la general, e incluso atacó en los kilómetros finales. Explicó que fue en prevención: "Reviso los finales, conozco los últimos kilómetros. Viendo este final, con las curvas y los adoquines, empecé con velocidad, era más por seguridad".

Respecto a sus perspectivas de conservar la 'maglia rosa', reconoció que el objetivo es llegar al día de descanso: "Mañana espero que el equipo haga un gran trabajo como hoy y al final daré todo lo que tengo e intentaré sobrevivir. Lo más importante para mí es llegar al día de descanso con la 'maglia rosa'. Luego tenemos la contrarreloj, que es peor para mí que las subidas largas, y después veremos qué podemos hacer, si vamos a por el podio o el top diez".