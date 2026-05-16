Jakob Söderqvist (Lidl) gana desde la fuga y se pone líder; Adrián Benito, segundo del día

En una jornada de inicio llano y final accidentado, la fuga se conformó pronto. Max Kanter (XDS Astana), Jakob Söderqvist (Lidl-Trek), Adrián Benito (Polti VisitMalta) y Samuele Zoccarato (MBH Bank CSB Telecom Fort) aprovecharon el tramo inicial para coger cerca de dos minutos de ventaja respecto al pelotón.

Los últimos 70 kilómetros consistían en un circuito en torno a la subida a Pécs (1,8 kilómetros al 10,2 % de pendiente media), que se ascendía y descendía en tres ocasiones y que terminaba de nuevo en alto. La fuga, ya sin Kanter, atrapado por el pelotón, llegó a la cota todavía con 1:20 de margen.

El descenso, la diferencia continuó disminuyendo, si bien los tres de delante resistieron. En el segundo ascenso a Pécs, el pelotón, que había acelerado para alcanzar a la fuga, se quedó en menos de una treintena de ciclistas por el esfuerzo. Entre los escapados, Zoccarato tampoco pudo seguir el ritmo, pero logró reengancharse en el descenso.

Söderqvist, Benito y Zoccarato continuaron su aventura en el tercer ascenso a Pécs, siempre con más de un minuto y medio de ventaja. En la subida final, con la meta a la vista y tramos de más del 16 % de pendiente, el italiano no pudo mantenerse y se descolgó definitivamente. El ritmo de Söderqvist también fue demasiado para el español, y el sueco terminó entrando en la meta en solitario, con Adrián Benito en segundo lugar.

Por detrás, en el pelotón llegaron poco más de diez ciclistas, a cerca de un minuto del ganador de la etapa. Benoît Cosnefroy (UAE) y Luke Plapp (Jayco), aspirantes a la general, atacaron desde ese grupo para perder el menor tiempo posible, pero no pudieron asaltar el primer puesto.

Este domingo, la quinta y definitiva etapa de la Vuelta a Hungría llevará a los ciclistas a recorrer 147 kilómetros entre Balatonalmadi y Veszprem, con cuatro subidas cortas pero intensas a Gella (2,2 kilómetros al 6,1 %) antes de un final con muchos altibajos que podría cambiarlo todo en la clasificación general.