Granollers y Zeballos van con "sensaciones buenísimas" a Roland Garros pese a la derrota

"Creo que fue una semana muy positiva. Luchamos cada partido, estuvimos en la situación de hoy desde la primera ronda y lo pudimos sacar adelante e irnos con unas sensaciones buenísimas para Roland Garros", aseveró a EFE en zona mixta Zeballos.

Mientras que su pareja, Granollers, añadió que aunque hubo "poca diferencia" con los italianos, que jugaron un gran partido, "sin duda" fueron mejores que ellos. "Hemos tenido muchas opciones", valoró.

"Presión se siente, obviamente, en cada partido que uno juega, ya sea por un título o por una semifinal, una final, lo que sea. Estamos preparados para jugar justamente con la presión encima, así que, nada, llegamos a Roland Garros con muy buen muy buen timing", concluyó por su parte el argentino.

La pareja hispano-argentina, una de las duplas más relevantes del circuito en los últimos años, se quedó a las puertas de ganar el noveno título Masters 1.000, el tercero e dobles del Roma después de los conseguidos en 2020 y 2024.

Granollers y Zeballos, pese a anteriormente haber alcanzado tres semifinales y una final este año, no consiguió todavía certificar ningún campeonato.

El último batacazo fue hace menos de tres semanas en el Masters 1.000 de Madrid, en el que cayeron en primera ronda, un resultado que supuso que Zeballos dejara de ser número uno del mundo y Granollers número dos en la clasificación de dobles.

Previamente, llegaron a las semifinales del Abierto de Australia, y de los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami, además de haber sido finalistas en Dallas.