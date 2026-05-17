Jakob Söderqvist se lleva la Vuelta a Hungría y Tim Merlier gana la última etapa

En una carrera muy ajustada, con 30 corredores en menos de tres minutos en la clasificación general antes de la jornada final, la agitación impidió que sus rivales pudieran abrir diferencias para recuperar los segundos de desventaja. La etapa terminó con un esprint masivo que se llevó Tim Merlier (Soudal) por segunda vez en esta Vuelta a Hungría.

La altimetría del recorrido, repleta de subidas y bajadas cortas pero intensas, combinada con el nerviosismo por estar en el día definitivo, obligaba a los ciclistas a estar siempre bien posicionados para responder a los ataques de sus rivales.

Esa tensión se apreció desde el principio, cuando Benoît Cosnefroy (UAE), que partía segundo a 40 segundos de Jakob Söderqvist, se coló en un intento de fuga con hombres peligrosos como el español Adrián Benito (Polti), que fue segundo en la jornada del sábado. El Lidl-Trek de Söderqvist se puso a trabajar de inmediato para neutralizar a ese grupo.

A los que sí permitieron marcharse fue al grupo formado por Nikias Arndt (Bahrain), Andrea Pietrobon (Polti), Siebe Deweirt (Flanders-Baloise), Jamie Meehan (Cofidis), Ezra Caudell (Modern Adventure), Gerben Kuypers (Pauwels Sauzen) y Erik Fetter (United Shipping).

Aunque Kuypers, Meehan y Pietrobon estaban a menos de tres minutos del líder, el Lidl-Trek, más pendiente de hombres como Cosnefroy, Luke Plapp (Jayco) o Junior Lecerf (Soudal), consintió que se alejaran a más de dos minutos y medio.

Según se acercaba el final, esa distancia se redujo hasta bajar del minuto y medio. El circuito en torno a la subida a Tótvázsony-Gella (2,2 kilómetros al 6 %), que se ascendía hasta en cuatro ocasiones, hizo daño a las esperanzas de los escapados.

El UAE de Cosnefroy dio el relevo definitivo en el pelotón para neutralizar a los escapados, después del último descenso del Gella, cuando faltaban 23 kilómetros para la meta. Su buena colocación les permitió esquivar la amenaza de abanicos en el tramo final. En el grupo delantero, se quedaron cuatro representantes de los emiratíes, mientras que hombres como Plapp o Söderqvist estaban solos.

El sueco sufría para seguir en la parte delantera, pero el australiano fue valiente y se marchó por delante de los UAE acompañado por Martin Svrcek (Soudal) y Krists Neilands (NSN Cycling). Los del equipo emiratí terminaron por ser absorbidos de nuevo por el pelotón, y Plapp cogió tres segundos de bonificación en el esprint intermedio.

Sin embargo, la colaboración entre Lidl-Trek y UAE neutralizó al terceto de cabeza antes de los 500 metros finales, y, con la general vista para sentencia, todo quedó en manos de los velocistas. El belga Tim Merlier (Soudal) sumó su segunda victoria en esta Vuelta a Hungría, la número 71 de su carrera como profesional, y no hubo cambios en la tabla clasificatoria.