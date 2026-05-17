Jonas Vingegaard: "Hoy queriamos estar un poco a la defensiva"

"Queríamos estar un poco a la defensiva, hemos perdido a un hombre en la carrera y gastamos mucha energía en el Blockhaus, era una etapa muy dura. El Decathlon ha estado empujando todo el día, y en la última subida queríamos nosotros apretar, porque creíamos que era mejor para mí. La fuga estaba al alcance y estoy contento de que he llegado a la victoria", resumió.

Es la segunda victoria del danés en este Giro, ambas en las etapas más montañosas hasta la fecha. Además, es la número cincuenta de su carrera como profesional. Se mostró orgulloso de ello: "Cincuenta victorias son muchas para mí. Es algo de lo que estoy muy feliz, y de ganar la segunda etapa en el Giro, es algo especial. Ha sido un buen día para nosotros".

Además, el Visma pudo celebrar el tercer puesto de Davide Piganzoli, para el que el danés tuvo buenas palabras: "Hoy Davide ha mostrado que es muy fuerte, buen corredor. Estoy muy impresionado de su tercera plaza, de cómo lo está haciendo. Buen tipo en la bicicleta y fuera, encaja muy bien en el equipo".

Vingegaard tuvo que dejar atrás a Felix Gall (Decathlon), que llegó junto a él a los kilómetros finales y terminó segundo la etapa. No le sorprendió: "Estaban tirando todo el día, así que esperaba un ataque de él. Estoy contento de haberle podido seguir, atacarle y llevarme la victoria".

"Hoy hemos cogido otro minuto a Jai Hindley, eso es obviamente bueno. Los Red Bull han perdido tiempo, hoy ha sido un buen día. Felix [Gall] ha mostrado que está muy fuerte", añadió, sobre sus rivales por la general.

Buena parte de las opciones de Vingegaard de disfrutar de la 'maglia rosa' pasan por la contrarreloj del próximo martes, de 42 kilómetros entre Viareggio y Massa, ideal para especialistas por sus largas rectas y su escasa elevación acumulada.

Preguntado por si le recordaba a la etapa contra el crono del Tour de Francia de 2022, también de más de 40 kilómetros, destacó las diferencias: "Creo que es muy diferente a la contrarreloj del Tour de 2022, porque era más de colinas, arriba y abajo, pero esta del martes es llana, sin muchas curvas. Va a ser diferente. Voy a hacer todo lo posible para hacer el mejor tiempo".

Además, hizo referencia a sus posibilidades de ganar el Giro con suficiente ventaja para ahorrar energías para el Tour: "De momento me lo tomo día a día. La próxima etapa es la contrarreloj, veremos qué tal se me da y cómo se les da a los otros. Voy a dar lo mejor de mí y, si en algún momento tengo un gran, gran margen, podré pensar en el Tour, pero en mi opinión hay que pensar al día en el Giro".