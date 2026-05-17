Ruud: "Cuando Sinner juega su mejor nivel, no hay muchos que puedan alcanzarle"

"Habiendo jugado contra todos los mejores jugadores del mundo en mi carrera, cuando él juega a su mejor nivel, no hay muchos que puedan alcanzar ese nivel, si es que hay alguien en el mundo", afirmó el noruego en rueda de prensa tras el partido.

Ruud, que posteriormente destacó a Carlos Alcaraz, agregó que tras su desempeño tiene "una gran oportunidad por delante" en Roland Garros, que no jugó el año pasado, y que los próximos meses pueden ser buenos para él en términos de 'ranking'.

"Nunca jugué contra los 'Big Three' en su mejor momento. Jugué contra ellos pero hacia el final de sus carreras. Así que se sentían más jugables en ese momento. Pero estoy seguro de que Roger, Novak o Rafa a los 25 o 26 años generaban la misma sensación en los demás jugadores. Pero no veo que él (Sinner) vaya a empeorar", subrayó.

Sobre el partido, el jugador de Oslo valoró que tuvo un "comienzo perfecto", si bien no pudo respaldarlo "con un buen juego de servicio".

"No estuve muy metido en la pelea durante sus juegos de servicio. Me costó mucho generar más oportunidades con su saque", explicó, antes de señalar que el duelo de este domingo fue mejor que el del año pasado, cuando cayó por 6-0 y 6-1.

"Necesito mantenerme, ya sabes, enfocado, y es una buena sensación cuando terminas consiguiendo más de 600 puntos en una semana. Especialmente después de no haber podido defender Madrid. Pero todavía siento que hay más por ganar ahora", concluyó.

Ruud cayó este domingo por 6-4 y 6-4 contra Sinner, que partía como máximo favorito, en su intento de conquistar su segundo título en esta categoría, tras el conseguido el año pasado en Madrid.