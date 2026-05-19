El Atlètic Barceloneta, a redondear el pleno ante Olympiacos

La victoria en la última jornada en la piscina del Novi Beograd serbio (14-16) permite al conjunto marinero llegar a la última cita con la tranquilidad de saber que disputará la fase final, prevista en Malta los días 12 y 13 de junio, como primero de grupo.

De hecho, los cuatro semifinalistas ya están definidos. Junto al equipo dirigido por Fran Fernández, competirán por el título continental el Pro Recco italiano, con Álvaro Granados en sus filas, el vigente campeón Ferencvaros húngaro de Miguel de Toro y el propio Olympiacos.

El conjunto heleno selló su billete para la Final a Cuatro dos años después tras imponerse al Brescia italiano en la tanda de penaltis, después del empate a once en el tiempo reglamentario. Ese resultado, unido al triunfo del Atlètic Barceloneta, confirmó su segunda plaza en el Grupo A.

Sin nada ya en juego en cuanto a clasificación, el equipo que dirige Elvis Fatovic, quien fue el entrenador del cuadro barcelonés durante las últimas cuatro temporadas, intentará cerrar los cuartos de final con una victoria de prestigio que evite el pleno de un conjunto español que ha construido su recorrido europeo en esta liguilla sobre una base de solidez colectiva.

Con Bernat Sanahuja y Vince Vigvari como estiletes ofensivos, es la solidez y contundencia defensiva que rubrica bajo palos Unai Aguirre lo que explica las cinco victorias de un equipo que, en La Valeta, volverá a aspirar a su segundo título continental, un objetivo que se le resiste desde 2014.

En el duelo de ida, el conjunto barcelonés ya marcó diferencias tras el descanso con un parcial de 10-5 que rompió el partido hasta el 20-13 final. Esta vez, en un escenario de máxima exigencia como el Pireo, el Olympiacos buscará revancha con Konstantinos Genidounias y el húngaro Gergo Zalanki como principales amenazas.

Mientras tanto, en el Grupo B todavía queda por decidir el orden final. Pro Recco y Ferencvaros llegan empatados a puntos, aunque el conjunto italiano es líder por el golaveraje particular tras imponerse por cuatro goles de diferencia en su visita a Hungría.

El Pro Recco depende de sí mismo para conservar esa primera plaza, que lo cruzaría con el Olympiacos en semifinales, ya que recibe al ya eliminado Waspo Hannover alemán. Por su parte, el vigente campeón deberá ganar al Mladost croata y esperar un tropiezo poco probable de su rival para evitar la segunda posición y medirse al Atlètic Barceloneta.