La AMA descarta que hubiera irregularidades en la CELAD durante el mandato de Terreros

Según el organismo, "la acusación general de manipulación sistémica de los procedimientos para encubrir casos de dopaje y proteger a los deportistas de élite carece de fundamento y es errónea, debido en gran medida a una interpretación errónea de los aspectos técnicos de los requisitos de la AMA".

La Agencia Mundial abrió una investigación el 15 de enero de 2024, denominada "Operación Urraca", y en el documento publicado tras darla por finalizada señala que la puso en marcha debido a noticias del diario español Relevo y que en ella se han analizado numerosos documentos de la CELAD, incluidos algunos de 2018.

En concreto indica que ha centrado sus trabajos en cuatro aspectos: posibles casos de dopaje no sancionados para favorecer a ciertos deportistas; falta de independencia del Comité de Autorizaciones Terapeúticas y mal funcionamiento aprobando autorizaciones indebidas; disfunción de los nombramientos de agentes antidopaje y controles que no cumplen las normas y mal manejo de fallos de localización de los deportistas.

La investigación de la AMA expone en sus conclusiones que "es razonable concluir que las fuentes carecían del conocimiento y de la experiencia técnica en la materia para comprender plenamente la validez de sus acusaciones".

Igualmente, que muchos de los problemas revisados se debieron a la falta de alineación del anterior Real Decreto 641/2009 con el Código y con los Estándares Internacionales de dopaje, situación subsanada con la aprobación del actual Real Decreto 792/2023, aunque otras discrepancias entre la legislación española y el Código y los Estándares Internacionales perduran hasta la fecha, pero ya han sido enumeradas y compartidas con el equipo de cumplimiento.

"El Tribunal Administrativo del Deporte (TAD) español no reconoce el PBA (Pasaporte Biológico del Atleta) como prueba suficiente de dopaje, lo que provoca retrasos en la gestión de resultados de Pasaporte Atípicos (RPA) y anulaciones sistemáticas de las sanciones relacionadas en España...", añade el documento.

La AMA inició su investigación después de que el Consejo Superior de Deportes (CSD) abriera una sobre presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos de la CELAD y en el control y sanción del dopaje, junto a informes sobre la praxis de su director entonces, José Luis Terreros, tras la denuncia de una funcionaria de la Comisión.

El CSD remitió sus conclusiones a la Fiscalía General del Estado y el Consejo Rector de la CELAD cesó el 26 de enero de 2024 a Terreros, que dirigió la CELAD desde 2017 y negó antes de ser cesado haber pagado controles irregulares durante 5 años, así como haber utilizado "métodos" para no sancionar resultados adversos y mantener "suspendidos" indebidamente Pasaportes Biológicos de Deportistas, como señalaban las denuncias en su contra.

En octubre de 2024 la Fiscalía de Madrid archivó la denuncia presentada en contra de Terreros, quien ha vuelto a cuestionar ahora la actitud del presidente del CSD, José Manuel Rodríguez Uribes, y de la ministra de Deportes entonces, Pilar Alegría, así como del presidente de la WADA, Witold Banka.

"Estas personas causaron un daño ya permanente a mi reputación y a mi persona y además a la reputación del deporte español", aseguró José Luis Terreros en un escrito en el que cuestiona el comportamiento del Presidente del CSD y la ministra, que se negaron a hablar con él "antes de reaccionar", y del presidente de la AMA, quien informó "sin pruebas del mal funcionamiento del sistema antidopaje en España".