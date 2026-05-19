Omar López, mánager campeón del Clásico de Béisbol'26, vuelve con Santurce en Puerto Rico

"La continuidad de Omar López era una prioridad para nosotros por el liderazgo y la estabilidad que representa dentro del grupo", afirmó el jefe de operaciones de los Cangrejeros, Eddie Romero.

López guió también a los Cangrejeros al título de la campaña 2025-2026 de la LBPRC, su número 17 en la historia de la franquicia, al vencer en la serie final por 5-1 a los Leones de Ponce.

Romero explicó que una de las prioridades de los Cangrejeros en esta temporada muerta ha sido mantener la base del núcleo campeón mientras continúan identificando piezas que aporten profundidad, versatilidad y experiencia en situaciones de presión.

La gerencia señaló además que el enfoque no es solo adquirir nombres reconocidos, sino construir un 'róster' balanceado en ofensiva, pitcheo, defensa y profundidad, entendiendo las exigencias de una temporada larga y altamente competitiva dentro de la LBPRC.

"También hemos trabajado en identificar jugadores que encajen dentro de la cultura competitiva que queremos mantener en Santurce", sostuvo Romero.

La gerencia destacó la importancia de mantener estabilidad dentro del camerino y dar seguimiento a una cultura ganadora que permita sostener el nivel competitivo de la organización.

Entre los movimientos discutidos estuvieron las adquisiciones de los peloteros Anthony García, Dereck Rodríguez y Johneshwy Fargas, y el expelotero Andy González en el personal técnico que la organización entiende fortalecen áreas específicas del róster de cara a la defensa del campeonato.

"Estamos comprometidos con continuar fortaleciendo una organización sólida y competitiva tanto dentro como fuera del terreno de juego", expresó el presidente de los Cangrejeros, Carlos Iguina.

"La meta sigue siendo clara: defender el campeonato y continuar trabajando rumbo al campeonato número 18", enfatizó.

La organización también destacó el desarrollo continuo de jugadores jóvenes como Eduardo Rivera, Jordan Morales y Edwin Arroyo, vistos como piezas importantes dentro del presente y futuro de la franquicia.