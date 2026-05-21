Polideportivo
21 de mayo de 2026 a la - 14:10

Afonso Eulálio colgó el teléfono al presidente de Portugal porque no reconoció su número

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Redacción deportes, 21 may (EFE).- El portugués Afonso Eulálio, 'maglia' rosa del Giro de Italia, colgó durante la jornada de descanso del pasado lunes una llamada del presidente de su país, António José Seguro, al no reconocer el número del mandatario en su teléfono.

Por EFE

"El presidente intentó llamarme y me dejó un mensaje. Creo que debo de estar haciendo algo bien. Estos días tengo tantas llamadas y mensajes que no contesté y, unas horas después, recibí el mensaje", dijo Eulálio en declaraciones recogidas por Record.

En la jornada de reposo empezó a sonar el teléfono del ciclista luso, "pero dijo que ese número no lo tenía memorizado, que era raro, y que prefería no contestar", explicó Fran Miholjevic, uno de sus compañeros.

“Después recibió un mensaje diciéndole que era el presidente del país y que quizás debería responderle”, reveló el ciclista croata entre risas en Eurosport.