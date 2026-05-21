Afonso Eulálio colgó el teléfono al presidente de Portugal porque no reconoció su número

"El presidente intentó llamarme y me dejó un mensaje. Creo que debo de estar haciendo algo bien. Estos días tengo tantas llamadas y mensajes que no contesté y, unas horas después, recibí el mensaje", dijo Eulálio en declaraciones recogidas por Record.
En la jornada de reposo empezó a sonar el teléfono del ciclista luso, "pero dijo que ese número no lo tenía memorizado, que era raro, y que prefería no contestar", explicó Fran Miholjevic, uno de sus compañeros.
“Después recibió un mensaje diciéndole que era el presidente del país y que quizás debería responderle”, reveló el ciclista croata entre risas en Eurosport.