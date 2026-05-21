El irlandés Tom Dolan gana la primera etapa de La Solitaire du Figaro

Tras el paso obligatorio por el faro Wolf Rock (Inglaterra) después de la salida desde Perros-Guirec, en la Bretaña francesa, el siguiente punto del recorrido era el cabo Finisterre, antes de encarar el descenso por la costa oeste gallega rumbo a Vigo.

No obstante, la entrada el miércoles por la tarde del potente anticiclón que dominará Galicia durante los próximos días dejaba a las Rías Baixas y a Vigo prácticamente sin viento, lo que impediría que la regata se desarrollase con una coherencia deportiva adecuada.

Por ello, la dirección de regata, dirigida por Yann Chateau desde el mar, decidió considerar como tiempo válido el registrado hasta la línea que define el paso obligatorio frente al cabo Finisterre, situada a unas cincuenta millas de Vigo.

El segundo clasificado ha sido el francés Lois Berrehar (‘Banque Populaire’).