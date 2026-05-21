Segaert: "Esto es genial, increíble, es mi primer Giro"

"Esto es genial, increíble, además es mi primer Giro. De joven venía a Italia con frecuencia e incluso llevé el maillot rosa en el Giro Next Gen, pero ganar ahora en la máxima competición. Nuestro Giro ya era asombroso gracias al liderato de Afonso Eulálio, ahora esto es simplemente fantástico", señaló Segaert en meta.
Segaert decidió atacar por sorpresa a 3 km de meta, sin respuesta del pelotón, una decisión que tomó con mucha antelación.
"Esta era mi oportunidad, porque todos estaban al límite y tenía que hacer un último esfuerzo. ¿Cuándo decidí atacar? Anoche mismo", dijo riendo.
El ciclista nacido en Roeselare hace 23 años terminó la crono el pasado martes muy decepcionado, pero el disgusto se le pesó levantando los brazos en Novi Ligure.
"Ganar es lo mejor que hay. Tras la decepción de la contrarreloj, esta era la manera correcta de volver con más fuerza", concluyó.