Sergio García califica a Valderrama como su campo “favorito”

El golfista español aseguró, en declaraciones difundidas por la organización, que volver a competir en España, en este torneo que se jugará del 4 al 7 de junio, supone “muchísimo” para él, y recordó que en el escenario sanroqueño ha firmado algunos de los mejores resultados de su carrera, donde ha ganado en cuatro ocasiones, la última en el LIV de 2024 y antes en el torneo Andalucía Masters y el Volvo Masters.

García explicó que cada regreso a Valderrama lo siente como “un regalo” y reconoció que la cita es “muy especial” por todo lo que representa en lo personal y deportivo.

El castellonense consideró que este campo mantiene una “magia” especial y que regresar cada temporada le permite disfrutar de una experiencia diferente dentro del circuito.

Su compañero David Puig subrayó la importancia del apoyo del público español, que calificó de “increíble” y señaló que sentir cerca a familia y amigos resulta “muy significativo” para los jugadores.

Otro integrante del equipo Fireballs GC, Josele Ballester, recordó que el torneo de Valderrama marcó un punto de inflexión en su pasada temporada y que pasó de atravesar “un mal golf” a recuperar buenas sensaciones, por lo que está “muy ilusionado” con el regreso a Andalucía.

Luis Masaveu, por su parte, incidió en el componente emocional e histórico que rodea la cita de Valderrama y señaló que contar con familiares y amigos en el campo puede ayudar tanto a rendir mejor como a mantener una actitud “más positiva” en los momentos difíciles, además de reconocer su deseo de hacerlo bien “por España”.