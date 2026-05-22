El Everest registra una cifra récord de 274 ascensos en un solo día desde Nepal

La cifra máxima hasta el momento se había registrado el 22 de mayo de 2019, cuando 223 escaladores alcanzaron la cima desde Nepal.

Nepal concedió permisos a 495 escaladores para el Everest esta temporada de primavera, superando el récord anterior de 478 permisos expedidos en 2023. La cifra había descendido a 422 en 2024 antes de volver a aumentar este año.

Según operadores de expediciones, el aumento en el número de permisos se debe a que China cerró el lado tibetano de la montaña a los escaladores.

Según el Libro Guinness de los Récords, el mayor número de personas que alcanzaron la cima del Everest en un solo día, sumando los lados de Nepal y el Tíbet, fue de 354 el 23 de mayo de 2019.

Ese mismo año, el hacinamiento en el Everest atrajo la atención mundial después de que el escalador nepalí Nirmal Purja fotografiara una larga cola de escaladores cerca del Escalón de Hillary, en la que se veía a cientos de alpinistas atrapados en un cuello de botella cerca de la cima.

La congestión se atribuyó a un breve intervalo de buen tiempo entre el 22 y el 23 de mayo, que obligó a los escaladores a intentar alcanzar la cima al mismo tiempo. Al menos tres escaladores fallecieron durante esa avalancha de ascensos.

Una situación similar se repitió el 20 de mayo de este año.

Al menos dos escaladores indios fallecieron el jueves durante el descenso tras alcanzar la cima. Uno murió en el campamento II y otro cerca del Escalón de Hillary, según informó a EFE la directora del DTN, Nisha Thapa Raut.

El experimentado guía nepalí Kami Rita Sherpa afirmó el viernes, al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Tribhuvan tras su último ascenso, que el Everest se había masificado e instó a las autoridades a limitar el número de escaladores que intentan alcanzar la cima.

Esta temporada de primavera también ha batido varios récords de alpinismo.

Kami Rita Sherpa escaló el Everest por 32.ª vez, ampliando su propio récord mundial. Le siguió Pasang Dawa Sherpa, quien alcanzó la cima dos veces esta temporada, elevando su cuenta a 31 ascensos.

El alpinista británico Kenton Cool también mejoró su propio récord de mayor número de ascensos al Everest por parte de un alpinista no sherpa, completando su vigésima ascensión el viernes.

"Kenton Cool se encuentra a salvo y se espera que llegue al campamento base durante el fin de semana", declaró a la EFE el organizador de la expedición, Lukas Furtenbach, de Furtenbach Adventures.

Los escaladores extranjeros pagan al Gobierno nepalí una tasa de 15.000 dólares por escalar el Everest durante la temporada de primavera, mientras que los escaladores locales pagan 150.000 rupias nepalíes (1.100 dólares).

Según los operadores de expediciones, los escaladores suelen gastar entre 45.000 y 100.000 dólares en una expedición al Everest, dependiendo del nivel de apoyo y los servicios prestados.

La temporada de escalada de este año comenzó con grandes dificultades después de que un colapso masivo de un gigantesco bloque de hielo bloqueara la cascada de hielo del Khumbu, uno de los tramos más peligrosos de la ruta del Everest.

Un equipo de "médicos de la cascada de hielo", que trabaja bajo la dirección del Comité de Control de la Contaminación de Sagarmatha, reabrió la ruta el 28 de abril tras despejar el obstáculo.