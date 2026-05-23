Llull, sobre las lesiones: "Lejos de ponerlo como excusa, hay que verlo como motivación"

"Las lesiones son parte del deporte y han venido en el peor momento de la temporada para nosotros. Pero lejos de ponerlo como excusa, hay que verlo como una motivación más para intentar ganar", dijo a los medios, entre ellos EFE, antes del entrenamiento de este sábado con vistas a la final contra el conjunto griego.

"Al final nosotros creo que siempre competimos. Intentamos competir, va poco en el ADN del Real Madrid, nunca darnos por vencidos, el no buscar excusas, como he dicho antes, e intentar, que los que salgamos mañana a jugar, dar nuestra mejor versión para tener opciones de ganar", agregó.

El escolta, que disputa su undécima Final a Cuatro de la Euroliga con el objetivo de ser el primer jugador en el siglo XXI en alcanzar los cuatro títulos continentales con el mismo equipo, subrayó que dentro del vestuario están "con muchas ganas y con mucha ilusión".

"Sabemos lo que podemos hacer, sabemos también que tenemos una oportunidad enfrente nuestra, nunca sabes cuándo va a ser la última Final a Cuatro que puedas jugar", valoró.

Al ser preguntado por si soñó la pasada noche con la icónica canasta en los últimos segundos que brindó la undécima corona europea al Madrid hace tres años, Llull contestó: "Anoche no, cada día, amigo. Cada día".

"Una canasta que nunca olvidaré, y me siento un privilegiado, creo que es un sueño para cualquier jugador poder meter esa canasta para ganar un título como la Euroliga para tu club, y la verdad que es un momento que siempre recordaré con mucho cariño", concluyó.

El Real Madrid, que busca su duodécima corona europea, y el Olympiacos, que aspira a la cuarta, se enfrentarán este domingo en Atenas en la final de la Final Four de la Euroliga, en lo que supone la quinta final histórica entre ambos, la más repetida en la competición. EFE.