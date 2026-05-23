Scariolo afronta la final "con conciencia de la dificultad y con ilusión"

"Con conciencia de la dificultad y con ilusión para poder intentar ir en contra de este pronóstico tan generalizado y tan unánime", aseveró a esta agencia antes del entrenamiento de este sábado con vistas a la final en Atenas, que encaran con problemas en su juego interior tras las lesiones de Walter Tavares, Alex Len y Usman Garuba.

"Poco más puedo decir, las bajas están donde están y hay que mirar para adelante", agregó.

El entrenador, que en varias ocasiones apeló al "ADN del Madrid" para sobreponerse a las adversidades, subrayó que el Olympiacos no teme "en absoluto" al Real Madrid.

"Es un gran equipo, llevan cinco años con el mismo entrenador, tienen un sistema súper automatizado, súper perfectamente lubricado, tienen mucha confianza, tienen grandísimos jugadores...", concluyó.

El Real Madrid, que busca su duodécima corona europea, y el Olympiacos, que aspira a la cuarta, se enfrentarán este domingo en Atenas en la final de la Euroliga, en lo que supone la quinta final histórica entre ambos, la más repetida en la competición.