Caio Bonfim, Alegna González y Paula Torres, estrellas de la marcha en Madrid

El brasileño Caio Bonfim, dos veces segundo en Madrid en 2023 y 2025, regresa a la capital española como uno de los nombres más relevantes del panorama internacional tras proclamarse campeón del mundo de 20 km y convertirse además en medallista olímpico y múltiple medallista mundial.

Otros de los grandes referentes internacionales en la categoría masculina en Madrid, según informó este domingo la organización, serán el sueco Perseus Karlstrom, campeón de Europa y varias veces medallista mundial, y el italiano Massimo Stano, campeón olímpico en Tokio y campeón del mundo.

La representación española estará encabezada por el catalán Paul McGrath, medallista mundial y subcampeón de Europa, además del madrileño Diego García Carrera, diploma olímpico, medallista europeo, reciente medalla de plata en la Copa del Mundo de Brasilia y uno de los impulsores deportivos de Madrid Marcha.

El potente bloque español contará igualmente con nombres como Antía Chamosa, Daniel Chamosa, Álvaro López, Aldara Meilán o Alicia Sánchez, reflejando el excelente momento de la marcha española tanto en categoría masculina como femenina.

La dimensión de la competición femenina será otro de los grandes atractivos de esta edición. México acudirá con una delegación de gran nivel encabezada por Alegna González, subcampeona del mundo, que estará acompañada por Sofía Ramos, Valeria Ortuño y Ximena Serrano.

Ecuador contará además con la presencia de Paula Torres, una de las grandes referencias sudamericanas actuales, junto a Magaly Bonilla, David Hurtado y Jordy Jiménez Arrobo.

Italia presentará igualmente un equipo de enorme nivel competitivo con Francesco Fortunato, Aldo Andrei, Giulia Gabriele, Giada Traina y Federica Curiazzi.

El cartel internacional se completará con representantes de Alemania, Francia, Portugal, Reino Unido, Suecia, Finlandia, Turquía, China, Etiopía, Argelia, Colombia y Perú reforzando el carácter internacional del Gran Premio Madrid Marcha.

La gran figura simbólica de esta edición, como avanzó hace unos días la organización, será el ecuatoriano Jefferson Pérez, campeón olímpico en Atlanta 1996, triple campeón del mundo y una de las mayores leyendas de la historia de la marcha atlética.

Jefferson Pérez será homenajeado durante el evento y nombrado Embajador de Madrid Marcha para América Latina, en reconocimiento a "una trayectoria que marcó una época y abrió definitivamente la dimensión global de la marcha latinoamericana".