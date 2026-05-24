Domingo, 24 de mayo de 2026

Córdoba (Argentina). El estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba alberga este domingo la final del Torneo Apertura del fútbol argentino. River Plate, el equipo argentino con más campeonatos del mundo, buscará un nuevo título local frente al humilde Belgrano, revelación del torneo y carente de trofeos.

París. El torneo Roland Garros comienza este domingo en París con el italiano Jannik Sinner y la bielorrusa Aryna Sabalenka como primeros cabezas de serie y con la notable baja por lesión del español Carlos Alcaraz, que no puede defender el título logrado en 2025.

Redacción Deportes. El Mundial de Fórmula 1 se reanuda este domingo con el Gran Premio de Canadá, quinta cita y que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montréal, al que llega como líder el italiano Kimi Antonelli, ganador de las tres últimas cerreras disputadas, en China, Japón y Miami.

Roma. Un recorrido de 157 kilómetros llanos entre Voghera y Milán configura este domingo la decimoquinta etapa del 109 Giro de Italia, a la que llega como líder el danés Jonas Vingegaard (Visma Lease a Bike), que logró la 'maglia rosa' en la jornada del sábado.

Atenas. El Real Madrid, con once títulos en su palmarés, y el Olympiacos griego, que busca su cuarta corona en la máxima competición continental, disputan este domingo a partir de las 20.00 horas (-2 GMT) en Atenas la final de la Euroliga, a la que el equipo español llega con problemas en su juego interior tras las lesiones de Walter Tavares, Alex Len y Usman Garuba.

Indianápolis (EE.UU.). El español Álex Palou (Chip Ganassi), cuádruple campeón de la IndyCar, arranca este domingo desde la primera posición de la formación de salida en la 110 edición de las legendarias 500 Millas de Indianápolis, en la que defiende el título conquistado el año pasado. Información de Andrea Montolivo.

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- Desafío Ruta 40, en Argentina, prueba del Mundial de rally-raid (hasta 29). Prólogo-Shakedown

- Gran Premio de Canadá, quinta cita del Mundial de Fórmula 1 y que se disputa en el circuito Gilles Villeneuve de Montréal (20.00 GMT). (FOTO)

- 500 Millas de Indianápolis (FOTO). Información de Andrea Montolivo.

- NBA. Final Conferencia Oeste. Cuarto partido: San Antonio Spurs-Oklahoma City Thunder (00.00 GMT del lunes).

- Final de la Euroliga, en Atenas: Real Madrid-Olympiacos (18.00 GMT)(FOTO). Información de Carlos Expósito

- España. Liga Endesa. 33ª jornada (-2 GMT): Surne Bilbao Basket-Basquet Girona (12.00), Casademont Zaragoza-UCAM Murcia y Hiopos Lleida-MoraBanc Andorra (12.30) y Asisa Joventut-San Pablo Burgos (18.00).

- Giro de Italia (hasta 31) (FOTO). 15 etapa. Voghera-Milán (157 kms).

- España. LaLiga EA Sports (jornada 38): Villarreal-Atlético de Madrid (19:00 GMT). (FOTO)

- Liga inglesa (jornada 38) (todos a las 17.00): Liga inglesa (jornada 38): Burnley-Wolwerhampton, Crystal Palace-Arsenal, Fulham-Newcastle, Nottingham Forest-Bournemouth, Tottenham-Everton, West Ham-Leeds, Brighton-Manchester United ), Liverpool-Brentford, Manchester City-Aston Villa y Sunderland-Chelsea

- Liga italiana (jornada 38): Cremonese-Como (20:45), Lecce-Génova, Milan-Cagliari (20:45), Torino-Juventus (20:45) y Verona-Roma (20:45)

- Serie previa de la final de la Liga Conferencia, que se juega el 27 de mayo en Leipzig entre el Rayo Vallecano y el Crystal Palace.

- El estadio Mario Alberto Kempes de la ciudad de Córdoba alberga este domingo la final del Torneo Apertura del fútbol argentino entre River Plate y Belgrano. (FOTO)

- Honduras. El Motagua y el Marathón juegan el partido de vuelta de la final del torneo hondureño Clausura. (FOTO)

- México. Liga femenina: Las Águilas del América de la española Irene Guererro recibe al Washington Spirit, por el título de la Copa de campeonas de la Concacaf W.

- DP World Tour. Abierto Soudal, en el club Rinkven International de Amberes (Bélgica).

- Mundial de motocross MXGP. Gran Premio de Francia, en Lacapelle Marival. Dos mangas.

- Comienza Roland Garros, en París, el segundo grande de la temporada.

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Redacción EFE Deportes