Jonas Vingegaard: "Nos hemos dado cuenta de que el circuito no era seguro"

"Habría hablado igualmente sin el maillot, pero cuando lo hace la 'maglia rosa' tiene algo más de poder, en cierto sentido. Cuando hemos llegado al circuito, nos hemos dado cuenta de que no era lo más seguro posible. Hemos ido a la organización, hemos hablado con ellos, han sido muy amables y han escuchado lo que teníamos que decir. Como corredores les agradecemos el compromiso", añadió.

Vingegaard, como otros protagonistas del pelotón, se acercó al coche de la organización de carrera después de entrar en el circuito final de Milán para denunciar que no lo sentían completamente seguro. La solución que alcanzaron fue neutralizar los tiempos de cara a la general antes de la última vuelta a ese recorrido.

"Hemos hablado con otros corredores, pero he asumido la responsabilidad de ir yo al coche. Nos cuidamos los unos a los otros, es algo que hemos demostrado hoy, que podemos estar juntos por una vez. La seguridad en el ciclismo nos interesa a todos, no solo a los corredores. No podemos señalar a nadie, todo el mundo tiene esa responsabilidad", incidió.

El líder del equipo Visma es el segundo danés en la historia en llevar el maillot rosa del Giro, después de su compatriota Mads Pedersen. Recalcó la importancia que este hecho tiene para él: "Ha sido un sueño hecho realidad. Llegar hoy a Milán es especial con el maillot rosa, uno de los más especiales del ciclismo, y llegar a una ciudad tan grande es especial para mí".

Además, confesó que el día no se le había complicado demasiado: "No he dormido demasiado bien, no por la victoria, sino porque hacía mucho calor en nuestro hotel. Hemos salido adelante. He tenido un buen día, ha hecho mucho calor otra vez, pero lo hemos gestionado bien. Uno-X es un equipo muy fuerte y conozco personalmente a algunos corredores, así que contento por ellos".