Los gimnastas rusos y bielorrusos competirán sin restricciones en los Europeos de rítmica

El Comité Ejecutivo de European Gymnastics dio a conocer este domingo su decisión en un comunicado en su web después de la votación de sus miembros.

La medida se toma después de que World Gymnastics, la federación internacional, acordara levantar las sanciones a los gimnastas rusos y bielorrusos el pasado día 18 impuestas en 2022 tras la invasión de Ucrania.

"European Gymnastics acatará la decisión de World Gymnastics de levantar todas las restricciones aplicables a la participación de Rusia y Bielorrusia, dado que las normas ad hoc de World Gymnastics ya no están en vigor", remarca la federación europea, que ratificará la decisión en una asamblea general extraordinaria que se celebrará en próximas fechas.

La postura de la federación internacional llevó a la Federación Ucraniana de Gimnasia a elevar su queja al considerar que supone "una profunda discriminación", que "contradice los principios éticos del deporte" y que "presenta indicios de importantes contradicciones legales" con la normativa del organismo rector de este deporte.

Por ello, Ucrania, en un comunicado, exigió la convocatoria inmediata de un congreso extraordinario de World Gymnastics para abrir un debate entre todos los países miembros.