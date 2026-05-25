El español Pau Miquel, segundo en una Antwerp Port Epic que ganó Per Strand Hagenes

Los 192 kilómetros de la carrera, esencialmente llanos, estaban marcados por las numerosas secciones de caminos de tierra (más de 48 kilómetros), que provocaron muchos pinchazos, caídas, problemas mecánicos y que los ciclistas terminaran llenos de barro.

Miquel, de 25 años, había sido uno de los grandes protagonistas de la jornada, ya que se metió en la fuga del día junto con el neerlandés Marvin Peters (EEW-VDK). El español resistió en solitario cuando Peters no pudo seguir el ritmo, y se le unió un grupo de ocho corredores a falta de 41 kilómetros para el final.

En ese grupo se encontraba el que a la postre sería el ganador de la carrera, así como otros nombres importantes del pelotón como el del belga Dries de Bondt (Jayco), quien a la postre sería tercero.

Strand Hagenes terminó la colaboración del grupo de cabeza de carrera cuando amenazó con irse en solitario, pero no fue el único, y los ataques se sucedieron sin descanso en los 10 kilómetros finales.

Finalmente, la fuga encaró reunida el último kilómetro. En la llegada, Strand Hagenes aceleró a falta de 800 metros para la línea de meta y entró en solitario. Es la cuarta victoria como profesional del noruego y la vigésima de este año para el equipo Visma.

El belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), que partía como gran favorito después de acumular tres podios en esta carrera, no pudo entrar en la fuga, por lo que debió conformarse con el décimo puesto.