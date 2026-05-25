Griezmann, Carvajal, Lewandowski, Alaba… los ‘cromos’ que pierde LaLiga

A ellos se unen los que han decidido retirarse, como Azpilicueta (Sevilla), Adrián (Betis) o Lekue (Athletic Club), y las incógnitas que hay sobre otros futbolistas, como Dani Parejo (Villarreal) u Óscar Trejo (Rayo) que han confirmado que cambiarán de aires, pero sin concretar dónde.

Después de trece campañas como madridista y con un palmarés del que muy pocos pueden presumir -seis Ligas de Campeones, seis Mundiales de Clubes y cuatro ligas-, Carvajal, de 34 años, cierra su etapa como blanco sin haber despejado la incógnita de qué camiseta lucirá la próxima temporada.

Aunque el Bernabéu le despidió en pie como una leyenda, el defensa internacional cerró su etapa con dos campaña sin títulos y sin la guinda del Mundial.

Tras anunciarse su marcha el pasado mes de marzo al Orlando City de Estados Unidos, el francés se despidió ayer, domingo, en el estadio del Villarreal con 18 temporadas en Primera División, en las que disputó 602 partidos repartidos entre el Atlético de Madrid, Barcelona y Real Sociedad.

‘El principito’, de 35 años, ha sido uno de los jugadores mas talentosos de las últimas dos décadas y su clase la acompañó con títulos destacados, como una Liga y una Copa del Rey con el Barcelona, y una Liga Europa y una Supercopa de Europa con el Atlético.

El delantero polaco no acumula tanto bagaje en LaLiga, pero sí deja huella con tres Ligas, una Copa del Rey y dos Supercopas en cuatro temporadas con el Barcelona.

Con 37 años y después del jarro de agua fría de no clasificarse con Polonia para el Mundial, Lewandowski pretende seguir estirando su carrera, aunque aún no ha desvelado en qué país lo hará.

Además de Carvajal, el Real Madrid dijo adiós al central David Alaba después de cinco temporadas en las que sumó nueve títulos, con dos Ligas de Campeones y dos Ligas.

Un palmarés notable, aunque lastrado por las lesiones que padeció el defensa austriaco que le impidieron ofrecer el rendimiento con el que venía avalado de su etapa previa en el Bayern de Múnich.

El internacional noruego Orjan Nyland jugó el sábado su último partido con el Sevilla después de tres temporadas y lo hizo de titular, condición que había perdido hace meses.

Nyland, de 35 años, no ha desvelado su futuro más allá de su participación en el Mundial con Noruega.

El centrocampista argentino Óscar Trejo, de 38 años y uno de los más queridos de la afición franjirroja después de diez años en el Rayo Vallecano, cierra una etapa tras una campaña exitosa del equipo en la que ha tenido un papel secundario y con el regreso al Sporting de Gijón como posible destino.

El defensa de la Real Sociedad Aritz Elustondo, de 32 años, también cambiará de camiseta tras la decisión de su club de siempre de no renovarle después de 312 encuentros y dos Copas del Rey en su palmarés.

En el Villarreal, salen, tras seis campañas de amarillo, Dani Parejo, de 37 años, y Alfonso Pedraza, de 30, aunque sin aclarar cuáles serán sus respectivos rumbos.

A las posibles marchas de LaLiga ya confirmadas se unen los casos de los jugadores cedidos por clubes de otras ligas que deberían regresar a partir de julio.

En este grupo, están futbolistas como Rashford y Joao Cancelo (Barcelona), Nico González (Atlético de Madrid), Duje Caleta-Car (Real Sociedad), Odysseas Vlachodimos (Sevilla) o Amrabat (Betis).

Azpilicueta pone fin a su trayectoria después de haber militado en España, Francia e Inglaterra, donde fue capitán del Chelsea y desde donde regresó a LaLiga para jugar con el Atlético de Madrid.

Lekue también se 'jubila' con 33 años al finalizar contrato y al no querer jugar en otro club distinto al Athletic, donde ha militado once temporadas.