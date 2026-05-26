Bielsa cuenta ya con 17 jugadores en el Complejo Celeste para la preparación del Mundial

El grupo de convocados por el técnico argentino continuó tomando forma este martes con la incorporación de un nuevo contingente de futbolistas que militan en el exterior.

Entre las llegadas más destacadas se encuentra la del volante Rodrigo Bentancur, quien se suma a la concentración tras dejar atrás una lesión y concluir la temporada inglesa con un Tottenham que logró eludir el descenso en Premier League.

Junto a él arribó Santiago Bueno, que no corrió la misma suerte que Bentancur en su club tras la pérdida de categoría del Wolverhampton como colista del campeonato inglés.

La nómina de recién llegados en la jornada la completan Mathías Olivera, procedente del Napoli italiano, y el guardameta del Inter de Porto Alegre brasileño, Sergio Rochet, quien trabajará de cerca con el cuerpo médico para recuperarse plenamente de unas recientes molestias físicas.

El guardameta se perdió el último compromiso con su club contra Vasco da Gama debido a unas molestias lumbares a pesar de haber sido incluido inicialmente en la alineación.

Este nuevo grupo de futbolistas se integró de inmediato a la dinámica de trabajo junto al nutrido contingente que ya se encontraba concentrado a las órdenes del cuerpo técnico.

La nómina de internacionales que venían entrenándose con anterioridad está conformada por el guardameta Santiago Mele; los defensores Sebastián Cáceres, Matías Viña, Joaquín Piquerez y Ronald Araújo; los centrocampistas Rodrigo Zalazar, Giorgian de Arrascaeta, Juan Manuel Sanabria y Manuel Ugarte; y los atacantes Facundo Pellistri, Brian Rodríguez, Federico Viñas y Darwin Núñez.

Semanas anteriores, la AUF remitió a la FIFA la nómina preliminar de 55 futbolistas reservados por Bielsa de cara a la Copa del Mundo, una lista que no es de publicación obligatoria.

A estos 55 futbolistas aún restan por llegar aquellos que disputan la fecha que se celebra esta semana por las competiciones de Conmebol (Libertadores y Sudamericana) y figuras de clubes europeos que, salvo sorpresa, apuntan a estar en esa lista, como Federico Valverde, del Real Madrid, o José María Giménez, del Atlético de Madrid, entre otros.

Uruguay está en el Grupo H y debutará el 15 de junio ante Arabia Saudí, se medirá con Cabo Verde el 21 y concluirá la fase de grupos contra España el día 26 en el Estadio de Guadalajara, en México.