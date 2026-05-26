De la Fuente desea que Rodri luzca en el Mundial: “Que diga aquí estoy yo y reivindicarse”

De la Fuente mencionó a Rodri en su intervención en la tercera entrega de ‘Los Desayunos’ organizada este martes por TVE y EFE en la sede del Instituto Cervantes en Madrid, un día después de que diera a conocer la lista de 26 jugadores que irán al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este verano.

“Que diga 'aquí estoy yo' después de ser el mejor jugador del mundo, reivindicarse de esa manera”, afirmó el seleccionador respecto al futbolista madrileño, ganador del Balón de Oro hace dos años y que ha tenido una larga recuperación después de romperse el ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha en septiembre de 2024.

De la Fuente se refirió al estilo de vida de Lamine Yamal y defendió que “se pegue un día una fiesta” al recordar que tiene 18 años y que es un jugador “responsable” porque cumple todas sus obligaciones en los partidos y en los entrenamientos.

Preguntado por si le preocupa la exposición pública del extremo del Barça en las redes sociales y que se le asocie con eventos festivos, el seleccionador dijo que le molesta “mucho” que “se venda la parte más frívola” del futbolista.

“Desgraciadamente, se vende la parte más frívola. Entiendo que un chico de 18, 20 ó 23 años, que entrena tres horas al día, que tiene nutricionista, psicólogo, recuperador físico y descansa, ¡cómo no se va a pegar un día una fiesta! Eso no es lo importante, es consecuencia de. Después de hacer todo eso, que hay que poner en valor, claro que algún día te puedes pegar un homenaje. Claro que sí”, defendió.

De la Fuente incidió: “Pero no pongamos el foco solo en eso, sino que es la consecuencia de todo lo demás. Haz lo demás e igual un día puedes hacer lo otro”.

El técnico riojano insistió en que el extremo del Barça tiene “una proyección fantástica, un talento superior a la media, unas ganas de ser importante espectaculares y mucho interés en todo lo que hace”.

Dijo comprender que los jóvenes necesiten ester en las redes sociales y visualizar lo que hacen, pero se mostró convencido de que cuando sean mayores “buscarán la discreción”.

“Pero ahora están en esa efervescencia y lo entiendo. Son libres para elegir lo que quieran. Tienen sus familias, amigos, asesores”, añadió el responsable deportivo de ‘La Roja’ al ser cuestionado sobre decir algo a Lamine Yamal o al jugador del Athletic Club Nico Williams sobre el uso que hacen de las redes sociales o la jerga que emplean entre ellos.

Sobre las condiciones en las que se jugará el Mundial, con altas temperaturas, grandes distancias y diferencias horarias, De la Fuente afirmó que “no hay excusas”. “Lo sabemos ya, es lo que nos vamos a encontrar y es lo que hay. Habrá que saber convivir con ello. No es la situación ideal, pero es lo que hay”, indicó.

Al término del acto, se hizo entrega al seleccionador de un abanico a modo de regalo, como la pulsera con la que se obsequió en 2010 al anterior técnico español, Vicente del Bosque, que le dio suerte y que acabó con la victoria de ‘La Roja’.

“No soy supersticioso, pero lo agradezco. Va a viajar conmigo a Estados Unidos, pero que lo utilice en el banquillo...", comentó de forma distendida De la Fuente.