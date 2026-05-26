Fàbregas confirma conversaciones con el Real Madrid por el futuro de Nico Paz

“Hemos empezado a hablar hace un poco, no mucho, pero un poco sí (…) Dejemos trabajar a... a su gente, a nuestra gente, y hablemos con el Real Madrid”, dijo el técnico catalán en rueda de prensa.

Fàbregas recalcó que Paz está feliz en el Como: “Se ve cómo le importa, y cómo estaba el otro día en el banquillo, incluso sin jugar, lo sentía más que nadie. Y eso se dice por sí solo, ¿no?”, añadió.

“Así que... nada más. Veamos qué pasa”, valoró el técnico, al agregar que es importante también para ellos saberlo cuanto antes porque tienen que “preparar bien la próxima temporada”.

El centrocampista argentino, una de las joyas del Como, formado en la cantera del Real Madrid, llegó al conjunto italiano en agosto de 2024, con un contrato por cuatro temporadas.

El Real Madrid se reservó una opción de recompra y conserva el 50 % de sus derechos económicos, además de tener que aprobar posibles ofertas de terceros.

Desde su salida, su rendimiento en el Como fue muy destacado, lo que mantuvo abierta la posibilidad de un regreso al club blanco.