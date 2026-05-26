Liceo-Calafell y Barça-Igualada, las semifinales por el título de la OK Liga

En el otro lado del cuadro, el Barça se clasificó tras vencer al Noia Freixenet por 5-3 y se enfrentará al Igualada Rigat, que también necesitó los penaltis para superar al Voltregà en una eliminatoria igualada hasta el final.

Con el Liceo esperando en semifinales tras cerrar por la vía rápida su eliminatoria ante el Pons Lleida, los tres semifinalistas restantes tuvieron que sudar tinta para certificar su presencia en la penúltima ronda del campeonato.

Era el partido definitivo, a todo o nada por seguir vivo en el 'play-off', y el vigente campeón y gran dominador de la OK Liga con 35 títulos, el Barça, tuvo que sellar su clasificación con remontada incluida ante un valiente Noia Freixenet.

El conjunto dirigido por Ricard Ares comenzó perdiendo tras el tanto inicial de Jan Curtiellas, pero su eficacia ofensiva le permitió darle la vuelta al marcador y colocarse 4-1 al inicio del segundo tiempo.

Sin embargo, el conjunto cavista no bajó los brazos y llegó a recortar hasta el 4-3, apretando el duelo en el tramo final. Fue entonces cuando Sergi Llorca, con el Noia volcado, anotó el 5-3 definitivo que cerró el pase azulgrana.

En semifinales, el cuadro barcelonés se medirá al Igualada Rigat en una serie que arrancará este viernes, con factor pista a su favor en caso de un hipotético tercer partido.

El conjunto arlequinado tuvo que recurrir a la épica para avanzar. En un encuentro marcado por el dominio de las defensas y el papel de los porteros, el choque llegó sin goles al final del tiempo reglamentario y la prórroga, obligando a decidirse en la tanda de penaltis.

En la definición desde el punto fatídico, la mayor eficacia del equipo que dirige Marc Muntané, con los aciertos de Roger Bars, Joel Roma y Biel Llenas, junto a las intervenciones de Arnau Martínez, resultó determinante para sellar el pase.

En el otro lado del cuadro, el rival del Hockey Club Liceo también se decidió en los penaltis. El Calafell La Menorquina logró una clasificación sufrida ante el Reus Deportiu en una eliminatoria marcada por la polémica del primer partido que le dio el triunfo en los despachos y por la igualdad máxima sobre la pista.

El conjunto dirigido por Guillem Cabestany remontó el tanto inicial de Diego Rojas y llegó a acariciar la victoria tras el 3-2 de Josep Maria Selva a falta de menos de diez minutos. Pero Guillem Jansà igualó a dos minutos del final, forzando una prórroga sin goles en la que el respeto entre ambos equipos evitó nuevas variaciones en el marcador.

En la tanda de penaltis, el gran protagonista fue el portero Martí Serra, decisivo al detener tres lanzamientos. Su actuación, unida a los aciertos de Jeroni García, Carles Domènech y Joan Pujalte, permitió a la revelación del campeonato sellar su clasificación y citarse con el Liceo en una reedición de la última final copera.